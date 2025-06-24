Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Запланована зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським на саміті НАТО стала результатом тиску з боку європейських союзників.

Таку думку висловив голова аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій, політик, громадський діяч, колишній віцепрем’єр-міністр України з питань євроінтеграції Олег Рибачук в ефірі «Київ 24».

Причини зміни позиції Трампа

За словами експерта, спочатку президент Трамп намагався уникнути зустрічі з Зеленським, як це, можливо, було під час саміту G7. Проте, як зазначив експерт, американська команда, ймовірно, «програла декілька таких баталій з організаторами „Великої сімки“, а потім з НАТО», оскільки і G7, і більшість країн Альянсу наполягали на обговоренні питання України.

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Рибачук підкреслив, що європейські члени НАТО відстояли запрошення Зеленського на саміт попри спроби Білого дому взагалі його не запрошувати. Навіть запрошення на вечерю від короля Нідерландів, який приймає саміт, стало чинником, що унеможливив уникнення зустрічі.

Політик вважає, що Трамп «дуже тонко відчув» позицію генерального секретаря НАТО та більшості країн Альянсу. Для чинного президента США було б «дуже дивною, слабкою, пророчою позицією» просто встати з-за столу і піти, щоб уникнути зустрічі з Зеленським.

Важливість зустрічі для України

Олег Рибачук наголосив на важливості цієї зустрічі, оскільки рішення, ухвалені на саміті НАТО, стосуються не лише оборони України, а й фінансування її оборонного бюджету через НАТО. Він зазначив, що європейці ухвалили рішення про те, що допомога Україні зараховуватиметься як внесок в оборону країн-членів НАТО. Це означає, що Україна фактично отримує фінансування свого оборонного бюджету як частину оборонного бюджету Європи.

«Зеленській це наша найбільша дипломатична “ядерна зброя” зараз, і тому для нас важлива ця зустріч», — підсумував Рибачук, підкреслюючи стратегічну цінність присутності українського президента на таких майданчиках.

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Нагадаємо, Трамп підтвердив, що, «ймовірно», зустрінеться з Зеленським, і цинічно заявив, що запитає у нього, «як справи».