Зустріч Трампа та Зеленського на саміті НАТО: яких результатів очікують в Києві

Президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський / © Getty Images

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Світові лідери зібрались на саміті Організації Північноатлантичного договору (НАТО), який стартував у вівторок, 24 червня, у Гаазі, Нідерланди. Серед ключових подій — запланована зустріч між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським.

Чого очікують в Києві від зустрічі лідерів України та США та саміту НАТО загалом, розповіла народна депутатка України Галина Янченко в ефірі CBS News.

Очікування від зустрічі лідерів

За словами Янченко, команди обох лідерів наразі узгоджують деталі, проте джерела зазначають, що зустріч буде зосереджена на темах санкцій проти Росії та військової допомоги для України. Водночас Володимир Зеленський, ймовірно, порушить питання про те, що «стратегія так званих дружніх розмов з Путіним менш ефективна, ніж стратегія посилення» тиску на країну-агресорку.

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«Зрештою, позиція президента Трампа полягала в тому, що зовнішня політика США має бути провідною у досягненні миру через силу», — зазначила Янченко.

Вона додала, що протягом останніх кількох місяців Росія «систематично не виконувала своїх зобов’язань».

«Після довгих розмов з Трампом Путін обіцяв одне, але робив протилежне. Отже, для мене це виглядає як знак неповаги як до президента Трампа, так і до США як держави в цілому», — підкреслила народна депутатка.

Шлях до миру: посилення тиску на РФ

Янченко переконана, що США — наймогутніша країна у світі, яка «єдина може зупинити неспровоковану війну Росії в Україні», маючи для цього «численні інструменти». Вона вважає, що одним із найефективніших інструментів можуть бути санкції, «зокрема вторинні санкції, які можуть бути запроваджені щодо організацій або навіть країн», які досі підтримують Росію, або працюють чи торгують з нею.

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«Зрештою, якщо США не змусять Росію зупинити цю війну, наслідки будуть дуже поганими для всього світу. Ми вже бачимо, як Росія формує так звану „вісь зла“, координуючи та допомагаючи Ірану стати сильнішим у військовому та економічному плані», — заявила Галина Янченко.

Вона додала, що «дійсно не може зрозуміти, як США можуть продовжувати всі ці дружні розмови з Росією, враховуючи, що та підписала військовий союз і військову угоду з Іраном» у січні цього року.

За інформацією BILD, представник Білого дому підтвердив, що Трамп готовий зустрітися із Зеленським. Зустріч президентів має відбутися 25 червня.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп достроково втік з саміту G7 у Канаді. Тоді американський політик проігнорував зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, що викликало розчарування української сторони. Його відсутність пояснили необхідністю термінового повернення до Вашингтона.

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