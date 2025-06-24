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- Війна
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РФ пошкодила Головну астрономічну обсерваторію України в Києві (відео)
Під час атаки РФ від вибухової хвилі постраждала Головна астрономічна обсерваторія НАН України в Києві. Це сталося у ніч 23 червня під час того, як російські війська почали атакувати українські міста.
У ніч на 23 червня російський обстріл Києва спричинив пошкодження Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України. Вибухова хвиля вибила вікна в головному корпусі та двері в корпусі з унікальним горизонтальним сонячним телескопом АЦУ-5, що використовується для дослідження Сонця та його атмосфери.
Про це повідомляє Universe Space Tech.
На території обсерваторії були виявлені металеві кубики-осколки від бойової частини дрона «Шахед». Ці спеціально розроблені осколки призначені для максимального ураження і розлітаються на високих швидкостях після вибуху. На щастя, ніхто зі співробітників не постраждав, і наукове обладнання залишилося цілим. Наразі триває інвентаризація та оцінка завданих збитків.
Головна астрономічна обсерваторія, заснована 17 липня 1944 року, є ключовим науковим центром. Її співробітники проводять дослідження в таких сферах, як рух небесних тіл, космічна геодинаміка, фізика зір і галактик, планетні системи, фізика Сонця, атмосферна оптика, розробка астрономічних приладів та астроінформатика. В обсерваторії також функціонує астрокосмічний інформаційно-обчислювальний центр (АКІОЦ).
Нагадаємо, російські війська здійснили масовану атаку на Дніпропетровську область удень 24 червня. Внаслідок обстрілу в Дніпрі та Самарі є загиблі й поранені. Зафіксовано численні руйнування цивільної інфраструктури.