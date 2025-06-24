Удар по Дніпру: очевидці про жах у перші хвилини після атаки

Удар по Дніпру 24 червня / © ДСНС

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Сьогодні, 24 червня, російські окупаційні війська завдали удару по Дніпру, внаслідок якого, за останніми даними, загинули 9 людей.

Очевидці розповіли про перші хвилини після удару, передає «Суспільне».

Дніпрянин Олександр розповідає, що у момент ракетного удару проїздив неподалік автівкою.

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«Був дуже сильний удар, від удару у мене повибивало вікна. Вийшов, ми почали людей витягувати. Дуже багато поранених. У мене легкі травми», — розповів він.

Світлана і Сергій розповідають, що під час вибухів пішли до укриття. Можливо, саме завдяки цьому і залишилися живі.

Продавчиня Людмила розповідає, що в момент атаки була в приміщенні магазину.

«Попадали холодильники, спочатку стеля впала, а тоді вже все. Ну там все зруйновано. Всі цілі. Дуже гучно. Зараз прибираю сміття. Зовсім зруйновано, нічого нема», — розповіла жінка.

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Жителька приватного сектору у Дніпрі Наталія розповідає, під час атаки була у сина. Її будинок постраждав від російської атаки.

«В гаражі, в сараї, в хаті вибиті вікна. Два вибиті повністю, інші пошкоджені. З одного боку дах зруйновано. Пощастило, що не було вдома. Бо я дивлюсь та кімната, де я буваю, там прямо вікно лежить на моєму ліжку. Так що добре, що не було тут», — зазначила вона.

Євген живе на третьому поверсі гуртожитку, який також пошкодило вибуховою хвилею. Чоловік якраз прийшов з нічної зміни і ліг спати, коли пролунали вибухи.

«Почув вибухи, вийшов у коридор, і якраз „прилетіло“, дверима накрило. Впав, трохи ногу порізало. В принципі, нормально… Вибуховою хвиленю вибило двері, мене поклало на підлогу. Я встаю і далі в мене все в тумані. Пам’ятаю лише коли вийшов з під’їзду», — сказав Євген.

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У Євгена є кішка Мія, яка злякалася вибухів і втекла. Йому ледве вдалося її відшукати.

© Суспільне

Інший чоловік, Валентин, який теж мешкає у гуртожитку, мав сьогодні вихідний, тому був вдома. У кімнаті він був разом з дитиною.

«Був у кімнаті, стояв спиною до вікна. Після вибуху скло полетіло мені в спину, є пошкодження. Вибухи не рахував, все змішалося. Мав реагувати, бо був з дитиною. У нього шок», — розповів чоловік.

Нагадаємо, що 9 людей загинули у Дніпрі внаслідок ворожої атаки. Ще двох росіяни вбили у Самарі Дніпропетровської області.

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Крім того, через удар балістики пошкоджено потяг Одеса — Запоріжжя, біля якого стався «приліт». Вибухова хвиля пошкодила вагони. На щастя, минулося без загиблих.