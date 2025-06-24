ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
665
Час на прочитання
2 хв

Удар по Дніпру: очевидці про жах у перші хвилини після атаки

Жителі Дніпра розповіли, як пережили масований російський удар та що робили у перші хвилини після вибухів.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Удар по Дніпру 24 червня

Удар по Дніпру 24 червня / © ДСНС

Сьогодні, 24 червня, російські окупаційні війська завдали удару по Дніпру, внаслідок якого, за останніми даними, загинули 9 людей.

Очевидці розповіли про перші хвилини після удару, передає «Суспільне».

Дніпрянин Олександр розповідає, що у момент ракетного удару проїздив неподалік автівкою.

«Був дуже сильний удар, від удару у мене повибивало вікна. Вийшов, ми почали людей витягувати. Дуже багато поранених. У мене легкі травми», — розповів він.

Світлана і Сергій розповідають, що під час вибухів пішли до укриття. Можливо, саме завдяки цьому і залишилися живі.

Продавчиня Людмила розповідає, що в момент атаки була в приміщенні магазину.

«Попадали холодильники, спочатку стеля впала, а тоді вже все. Ну там все зруйновано. Всі цілі. Дуже гучно. Зараз прибираю сміття. Зовсім зруйновано, нічого нема», — розповіла жінка.

Жителька приватного сектору у Дніпрі Наталія розповідає, під час атаки була у сина. Її будинок постраждав від російської атаки.

«В гаражі, в сараї, в хаті вибиті вікна. Два вибиті повністю, інші пошкоджені. З одного боку дах зруйновано. Пощастило, що не було вдома. Бо я дивлюсь та кімната, де я буваю, там прямо вікно лежить на моєму ліжку. Так що добре, що не було тут», — зазначила вона.

Євген живе на третьому поверсі гуртожитку, який також пошкодило вибуховою хвилею. Чоловік якраз прийшов з нічної зміни і ліг спати, коли пролунали вибухи.

«Почув вибухи, вийшов у коридор, і якраз „прилетіло“, дверима накрило. Впав, трохи ногу порізало. В принципі, нормально… Вибуховою хвиленю вибило двері, мене поклало на підлогу. Я встаю і далі в мене все в тумані. Пам’ятаю лише коли вийшов з під’їзду», — сказав Євген.

У Євгена є кішка Мія, яка злякалася вибухів і втекла. Йому ледве вдалося її відшукати.

/ © Суспільне

© Суспільне

Інший чоловік, Валентин, який теж мешкає у гуртожитку, мав сьогодні вихідний, тому був вдома. У кімнаті він був разом з дитиною.

«Був у кімнаті, стояв спиною до вікна. Після вибуху скло полетіло мені в спину, є пошкодження. Вибухи не рахував, все змішалося. Мав реагувати, бо був з дитиною. У нього шок», — розповів чоловік.

Нагадаємо, що 9 людей загинули у Дніпрі внаслідок ворожої атаки. Ще двох росіяни вбили у Самарі Дніпропетровської області.

Крім того, через удар балістики пошкоджено потяг Одеса — Запоріжжя, біля якого стався «приліт». Вибухова хвиля пошкодила вагони. На щастя, минулося без загиблих.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie