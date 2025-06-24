Кривава атака РФ на Дніпро та область: все, що відомо про наслідки

Наслідки атаки по Дніпру 24 червня

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Російські війська вдень 24 червня здійснили масовану атаку на Дніпропетровську область. Є загиблі та поранені у Дніпрі й Самарі. Зафіксовані численні руйнування цивільної інфраструктури.

Що відомо про російську атаку на Дніпро та область — далі у матеріалі ТСН.ua.

Росіяни вдарили балістикою

У вівторок, 24 червня, у Дніпрі сталися вибухи. В регіоні було оголошено повітряну тривогу о 10:56 через загрозу балістики. Російська армія атакувала обласний центр.

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«У Дніпрі чутно звуки вибуху», — про це повідомили кореспонденти «Суспільного» об 11:02.

Протягом наступних кількох хвилин у місті сталося ще кілька вибухів. Раніше Повітряні сили попереджали про швидкісні цілі у напрямку обласного центру.

Місцеві телеграм-канали пишуть про те, що після вибухів до неба здійнялися стовпи диму. За інформацією моніторингів, попередньо, було застосовано чотири балістичні ракети «Іскандер-М».

Згодом очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак уточнив, що російська армія атакувала Дніпро.

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«Пролунала серія вибухів. Інформацію щодо наслідків уточнюємо», — наголосив чиновник.

Через ворожий удар постраждав потяг із пасажирами

У Дніпрі російська ракета влучила поблизу потягу, який прямував з Одеси. Постраждали пасажири.

«Влучили просто по потягу. Дуже багато людей постраждалих», — розповіла пасажирка Єлизавета.

Дата публікації 12:15, 24.06.25 Кількість переглядів 141 Балістика РФ влучила біля поїзду Одеса-Запоріжжя

Відомо, що поїзду залишалось доїхати до вокзалу в Дніпрі близько 15 хвилин.

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В «Укрзалізниці» підтвердили, що внаслідок атаки було пошкоджено поїзд №52 Одеса — Запоріжжя.

На місце оперативно прибули рятувальники та бригади «швидкої». «Укрзалізниця» готує підмінний рухомий склад по Дніпру, щоб пересадити пасажирів та доправити до Запоріжжя.

Зауважимо: інформація у Мережі про влучання ракети у сам потяг не відповідає дійсності.

Згодом в пресслужбі «УЗ» уточнили, що минулося без жертв серед пасажирів і працівників залізниці поїзда. Пасажирам, які отримали травми, надають медичну допомогу.

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Для доставлення пасажирів до Запоріжжя, «Укрзалізниця» призначила додатковий електропоїзд, який відправиться з Дніпра орієнтовно о 13:00.

За інформацією ДСНС, під час атаки на Дніпро вибухова хвиля, попередньо, зачепила потяг. У коментарі «РБК-Україна» рятувальники прокоментували відео у Мережі про те, що під час балістичного удару по Дніпрі нібито сталося влучання в пасажирський потяг.

У Дніпрі чимало загиблих і постраждалих

Стало відомо, що росіяни вдарили по Дніпру. За даними начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, через ворожу атаку виникла пожежа, пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема — гуртожиток, гімназія, адмінбудівля.

Як уточнив мер міста Борис Філатов, після чергового ворожого обстрілу у Дніпрі постраждали 14 шкіл та дитячих садків. Понівечило також міську лікарню та поліклініку. Є значні руйнування у приватному секторі.

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«Попередньо, є один загиблий», — зазначив посадовець.

Влада продовжує збирати інформацію та повідомлятиме населення згодом.

Пізніше в ОВА уточнили, що у Дніпрі станом 13:00 один загиблий і понад 20 постраждалих.

«Серед них двоє дітей — 13-річна дівчинка і хлопець 16 років. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості», — деталізував Лисак.

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Згодом кількість загиблих внаслідок балістичного удару російської армії 24 червня по Дніпру зросла. Відомо про щонайменше 7 жертв. Постраждало близько 70 осіб.

Як констатував Лисак, серед постраждалих є 10 дітей. Окрім того, медики оцінюють стан 5 поранених як тяжкий.

«Цифри ще уточнюються. На жаль, кількість людей, яких зачепила ця атака, постійно зростає. Втім, їх могло бути в рази більше. Дуже багато з тих, хто перебував у зоні ураження, у момент удару були в укритті. Це врятувало десятки життів», — наголосив Лисак.

У Дніпрі також пошкоджена АЗС неподалік центра міста. Фасад та приміщення заправки зруйновані вибуховою хвилею та уламками. Мер Філатов уточнив, що через обстріл РФ постраждали:

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19 шкіл

10 дитячих садочків

ПТУ

музична школа

3 заклади позашкілля та управління соцзахисту.

8 медичних закладів: лікарня, амбулаторії, стоматологічна поліклініка.

Наслідки руйнувань в житловому секторі уточнюються.

Близько 25 машин «швидкої» відряджені на виїзди.

Атака на Самар

Вдень 24 червня армія РФ також атакувала місто Самар на Дніпропетровщині. Є жертви.

Також, за встановленою інформацією, є потерпілі.

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«У Самарі двоє загиблих. Травмовані три людини», — повідомили в ОВА.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Росія — держава-терорист.

Кількість жертв на Дніпропетровщині зросла

Начальник ОВА Лисак констатував: у Дніпрі вже 8 загиблих. “Співчуття рідним…”, — написав він.

Ще 84 людини постраждали, 62 – госпіталізовані. З них 7 – у важкому стані.

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“Збільшилася кількість поранених і в Самарі. Їх, за інформацією на зараз, 11. Восьмеро ушпиталені, половина — "важкі", — додав посадовець.

Загалом в Дніпрі та Самарі — 10 загиблих.

Удар по Дніпропетровщині 24 червня

Нагадаємо, російська армія поступово просувається у напрямку адміністративного кордону з Дніпропетровщиною.

Як заявив командир відділення 24-го штурмового батальйону «Айдар», молодший сержант Станіслав Бунятов «Осман», російські загарбники «закріплюються або в населених пунктах на лінії адміністративного кордону, або всіма силами намагаються це зробити».

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«Методична робота триває цілодобово, проте повністю зупинити ворога не вдається. Через велику протяжність лінії бойового зіткнення і недостатню кількість боєздатного особового складу командування змушене визначати пріоритетні напрямки для оборони», — наголосив Бунятов.