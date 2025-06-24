У Дніпрі сталася серія вибухів: РФ атакувала місто (оновлено)

Вибух. / © Associated Press

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У вівторок, 24 червня, у Дніпрі сталися вибухи. В регіоні було оголошено повітряну тривогу о 10:56 через загрозу балістики. Російська армія атакувала обласний центр.

Про це повідомили моніторингові канали і місцеві медіа.

“У Дніпрі чутно звуки вибуху”, - про це повідомили кореспонденти “Суспільного” об 11:02.

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Протягом наступних кількох хвилин у місті сталося ще кілька вибухів. Зауважимо, Повітряні сили попереджали про швидкісні цілі у напрямку обласного центру.

Місцеві Телеграм-канали пишуть про те, що після вибухів до неба здійнялися стовпи диму. НЗа інформацією моніторингів, попередньо, було застосовано чотири балістичні ракети “Іскандер-М”.

Згодом очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак уточнив, що російська армія атакувала Дніпро.

“Пролунала серія вибухів. Інформацію щодо наслідків уточнюємо”, - наголосив чиновник.

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Як повідомлялося, зранку Київ і низку областей охопила повітряна тривога. ПС ЗСУ попередили про загрозу балістики в областях, де оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, цієї ночі РФ атакувала Україну безпілотниками. Російська армія випустила по97 БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО знищили 78 дронів.

Дата публікації 18:09, 23.06.25 Кількість переглядів 116 У дітей був тут випускний! Росія вдарила балістикою по ліцею! Під завалами шукають людей