- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 5371
- Время на прочтение
- 1 мин
В Днепре произошла серия взрывов: РФ атаковала город (обновлено)
РФ атаковала Днепр.
Во вторник, 24 июня, в Днепре произошли взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога в 10:56 из-за угрозы баллистики. Российская армия атаковала областной центр.
Об этом сообщили мониторинговые каналы и местные медиа.
"В Днепре слышны звуки взрыва", - об этом сообщили корреспонденты "Суспільногго" в 11:02.
В течение нескольких минут в городе произошло еще несколько взрывов. Заметим, воздушные силы предупреждали о скоростных целях в направлении областного центра.
Местные телеграммы-каналы пишут о том, что после взрывов к небу поднялись столбы дыма. По информации мониторингов, предварительно, были применены четыре баллистические ракеты "Искандер-М".
Впоследствии глава областной военной администрации Сергей Лысак уточнил, что российская армия атаковала Днепр.
"Прозвучала серия взрывов. Информацию о последствиях уточняем", - подчеркнул чиновник.
Как сообщалось, утром Киев и ряд областей охватила воздушная тревога. ПС ВСУ предупредили об угрозе баллистики в областях, где объявлена воздушная тревога.
Напомним, этой ночью РФ атаковала Украину беспилотниками. Российская армия выпустила по97 БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО уничтожили 78 дронов.