В Днепре произошла серия взрывов: РФ атаковала город (обновлено)

Взрыв. / © Associated Press

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Во вторник, 24 июня, в Днепре произошли взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога в 10:56 из-за угрозы баллистики. Российская армия атаковала областной центр.

Об этом сообщили мониторинговые каналы и местные медиа.

"В Днепре слышны звуки взрыва", - об этом сообщили корреспонденты "Суспільногго" в 11:02.

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В течение нескольких минут в городе произошло еще несколько взрывов. Заметим, воздушные силы предупреждали о скоростных целях в направлении областного центра.

Местные телеграммы-каналы пишут о том, что после взрывов к небу поднялись столбы дыма. По информации мониторингов, предварительно, были применены четыре баллистические ракеты "Искандер-М".

Впоследствии глава областной военной администрации Сергей Лысак уточнил, что российская армия атаковала Днепр.

"Прозвучала серия взрывов. Информацию о последствиях уточняем", - подчеркнул чиновник.

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Как сообщалось, утром Киев и ряд областей охватила воздушная тревога. ПС ВСУ предупредили об угрозе баллистики в областях, где объявлена воздушная тревога.

Напомним, этой ночью РФ атаковала Украину беспилотниками. Российская армия выпустила по97 БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО уничтожили 78 дронов.

Дата публикации 18:09, 23.06.25 Количество просмотров 95 У детей был здесь выпускной! Россия ударила баллистикой по лицею! Под завалами ищут людей