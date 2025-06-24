РФ сосредоточит ракетные удары по пяти городам: эксперт назвал цели Путина

Ракетный удар РФ. / © ТСН.ua

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Армия агрессора Российской Федерации сосредоточит ракетные удары в пяти украинских городах Украины. Из-за массированных обстрелов Москва стремится деморализовать украинское общество.

Об этом заявил доктор исторических наук, политолог Вадим Денисенко в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, главная задача – РФ деморализовать украинское общество и проводить информационно-психологические операции.

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"Все, что мы видим сейчас, к сожалению, будет продолжаться. Один из ключевых факторов, на которые будут давить россияне, - это обстрелы гражданских городов. Уже выбраны Сумы, Харьков, Запорожье, Киев, Одессу. Это пять городов, которые будут ключевыми для обстрелов со стороны РФ", - подчеркнул Денисенко.

Диктатор РФ Владимир Путин, убежден политолог, многое ставит на военные действия этим летом. Так, фюрер делает все возможное, чтобы власти США на него не обиделись и по крайней мере до осени не осложняли на Москву санкционную политику.

"В ближайшее время я не верю, что Трамп выйдет и скажет: или ты завтра прекращаешь боевые действия, или какой-то закон в определенной форме появляется на моем столе, и я его подписываю. Пока я не думаю, что Трамп будет глобально менять свою стратегию", - высказался Денисенко.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов сообщил о новой опасности ракетных ударов. Российская армия перешла к массированным атакам раз в неделю и может продолжать в этом же темпе. По его словам, это разрешают темпы производства БпЛа. Похожая ситуация и с ракетами.

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Тем временем президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов Геннадий Хазан подчеркнул, что россияне специально целят по "панелькам". Ведь благодаря особенности конструкции он фактически "складывается".

Заметим, начальник управления коммуникаций командования ПС ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему даже сбитые ракеты влекут за собой серьезные разрушения. По его словам, есть всегда последствия, "особенно, когда летит такое множество средств воздушного поражения".

Дата публикации 15:06, 23.06.25 Количество просмотров 20 Купите домой противогазы! Сотрудники ГСЧС рассказали об алгоритме действий, если вы оказались под завалами