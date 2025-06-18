- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 299
- Время на прочтение
- 2 мин
Летнее наступление РФ: обозреватель назвал города-цели русской армии
Кроме Донбасса, приоритет оккупационной армии сместился еще и на Харьковскую область.
Для летней наступательной кампании армии РФ приоритетными направлениями остаются Покровск и Константиновка в Донецкой области, а также Купянск Харьковской области.
Об этом рассказал военный обозреватель Василий Пехньо в эфире "Еспресо".
По его словам, российские войска, прежде всего, делают акцент наступательных действий на Донецкой области - это Константиновка и Покровск.
"Оккупанты в этой наступательной летней кампании будут пытаться захватить именно эти города. То есть они хотят выйти на Константиновку и получить прямую дорогу на Славянск, срезать выступление возле Северска и попытаться охватить Покровск. Ведь пока сделать это очень непросто", - подчеркнул Пехньо.
По словам обозревателя, армия страны-агрессорки стремится начать городские бои в Купянске зимой этого года.
"Приоритетом в этой летней кампании для них является Донбасс, далее - Купянск. По Купянщине есть амбиции врага развивать наступление. Все остальное - Сумщина, Запорожье и Херсонщина могут быть отвлекающими направлениями", - пояснил обозреватель.
Ситуация на Донбассе
Аналитики DeepState обновили карту и сообщили, что армия РФ продвинулась на Сумщине – возле Юнаковки, а также на Донетчине – возле Мирного и Зари.
Между тем аналитики Института изучения войны отчитываются, что армия РФ в течение 17 июня продолжала наступательные операции на ряде направлений , однако подтвержденные продвижения зафиксированы только на Северском, Торецком и Покровском направлениях.
Военный эксперт Михаил Жирохов считает, что Россияне готовят прорыв в Донецкой области и усиленный террор Сум. В частности, оккупанты накапливают резервы для потенциального прорыва к административной границе с Днепропетровской областью и попытки захвата Константиновской агломерации.