Летнее наступление РФ: обозреватель назвал города-цели русской армии

Наступление РФ. / © ТСН

Реклама

Для летней наступательной кампании армии РФ приоритетными направлениями остаются Покровск и Константиновка в Донецкой области, а также Купянск Харьковской области.

Об этом рассказал военный обозреватель Василий Пехньо в эфире "Еспресо".

По его словам, российские войска, прежде всего, делают акцент наступательных действий на Донецкой области - это Константиновка и Покровск.

Реклама

"Оккупанты в этой наступательной летней кампании будут пытаться захватить именно эти города. То есть они хотят выйти на Константиновку и получить прямую дорогу на Славянск, срезать выступление возле Северска и попытаться охватить Покровск. Ведь пока сделать это очень непросто", - подчеркнул Пехньо.

По словам обозревателя, армия страны-агрессорки стремится начать городские бои в Купянске зимой этого года.

"Приоритетом в этой летней кампании для них является Донбасс, далее - Купянск. По Купянщине есть амбиции врага развивать наступление. Все остальное - Сумщина, Запорожье и Херсонщина могут быть отвлекающими направлениями", - пояснил обозреватель.

Ситуация на Донбассе

Аналитики DeepState обновили карту и сообщили, что армия РФ продвинулась на Сумщине – возле Юнаковки, а также на Донетчине – возле Мирного и Зари.

Реклама

Между тем аналитики Института изучения войны отчитываются, что армия РФ в течение 17 июня продолжала наступательные операции на ряде направлений , однако подтвержденные продвижения зафиксированы только на Северском, Торецком и Покровском направлениях.

Военный эксперт Михаил Жирохов считает, что Россияне готовят прорыв в Донецкой области и усиленный террор Сум. В частности, оккупанты накапливают резервы для потенциального прорыва к административной границе с Днепропетровской областью и попытки захвата Константиновской агломерации.

Дата публикации 09:19, 18.06.25 Количество просмотров 7 Усиление обстрелов гражданских городов! Офицер ВСУ рассказал о причинах и о том, как этому противостоять