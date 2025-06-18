Армия РФ продвинулась на Сумщине и Донетчине: карта DeepState

Фронт / © ТСН.ua

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Появилась обновленная карта боевых действий по состоянию на 18 июня. Армия РФ продвинулась в Донецкой и Сумской областях.

Об этом сообщает DeepState.

Так, продвижение российских войск фиксируют в направлении одного населенного пункта Сумщины и двух населенных пунктов Донбасса.

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«Враг продвинулся возле Юнаковки (Сумская область — ред.), Мирного (Донецкая область — ред.) и Зари (Донецкая область — ред.)», — говорится в сообщении.

Как сообщалось в ночь на 16 июня 2025 года, состоялось продвижение россиян около двух населенных пунктов в Донецкой области.

Армия РФ продвинулась возле Бурлацкого и Новополя. Эти населенные пункты — в Волновахском районе Донецкой области.

Напомним, российские оккупационные войска продолжают попытки прорыва в Днепропетровскую область, сосредоточив усилия сразу на трех тактических направлениях.

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По данным ISW, враг медленно продвигается к востоку от Новопавловки. Недавно обнародованные кадры подтверждают, что россияне вошли в центральную часть села Орехово и, вероятно, полностью его контролируют. В наступлении участвует, в частности, 80-й танковый полк РФ.

В Институте констатировали: российские войска стремятся продвинуться на север в Днепропетровскую область и в населенные пункты Новопавловка и Ивановка, двигаясь вдоль реки Мокры Ялы.