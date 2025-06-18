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Армия РФ продвинулась на Сумщине и Донетчине: карта DeepState
Российские войска преуспевают в Донецкой и Сумской областях.
Появилась обновленная карта боевых действий по состоянию на 18 июня. Армия РФ продвинулась в Донецкой и Сумской областях.
Об этом сообщает DeepState.
Так, продвижение российских войск фиксируют в направлении одного населенного пункта Сумщины и двух населенных пунктов Донбасса.
«Враг продвинулся возле Юнаковки (Сумская область — ред.), Мирного (Донецкая область — ред.) и Зари (Донецкая область — ред.)», — говорится в сообщении.
Как сообщалось в ночь на 16 июня 2025 года, состоялось продвижение россиян около двух населенных пунктов в Донецкой области.
Армия РФ продвинулась возле Бурлацкого и Новополя. Эти населенные пункты — в Волновахском районе Донецкой области.
Напомним, российские оккупационные войска продолжают попытки прорыва в Днепропетровскую область, сосредоточив усилия сразу на трех тактических направлениях.
По данным ISW, враг медленно продвигается к востоку от Новопавловки. Недавно обнародованные кадры подтверждают, что россияне вошли в центральную часть села Орехово и, вероятно, полностью его контролируют. В наступлении участвует, в частности, 80-й танковый полк РФ.
В Институте констатировали: российские войска стремятся продвинуться на север в Днепропетровскую область и в населенные пункты Новопавловка и Ивановка, двигаясь вдоль реки Мокры Ялы.