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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
170
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Армія РФ просунулася на Сумщині та Донеччині: карта DeepState

Російські війська мають успіхи в Донецькій та Сумській областях.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Фронт

Фронт / © ТСН.ua

З’явилася оновлена карта бойових дій станом на 18 червня. Армія РФ просунулася на Донеччині та Сумщині.

Про це повідомляє DeepState.

Так, просування російських військ фіксують в напрямку одного населеного пункту Сумщини та двох населених пунктів Донеччини.

“Ворог просунувся біля Юнаківки (Сумська область — ред.), Мирного (Донецька область — ред.) та Зорі (Донецька область ред.)”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося у ніч проти 16 червня 2025 року, відбулося просування росіян біля двох населених пунктів, що у Донецькій області.

Армія РФ просунулася біля Бурлацького та в Новополі. Ці населені пункти — у Волноваському районі Донецької області.

Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують спроби прориву до Дніпропетровської області, зосередивши зусилля одразу на трьох тактичних напрямках.

За даними ISW, ворог повільно просувається на схід від Новопавлівки. Нещодавно оприлюднені кадри підтверджують, що росіяни зайшли в центральну частину села Горіхове і, ймовірно, повністю його контролюють. У наступі бере участь, зокрема, 80-й танковий полк РФ.

В Інституті констатували: російські війська прагнуть просунутися на північ у Дніпропетровську область та до населених пунктів Новопавлівка та Іванівка, рухаючись вздовж річки Мокрі Яли.

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Дата публікації
Кількість переглядів
170
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