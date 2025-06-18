Армія РФ просунулася на Сумщині та Донеччині: карта DeepState

Фронт / © ТСН.ua

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З’явилася оновлена карта бойових дій станом на 18 червня. Армія РФ просунулася на Донеччині та Сумщині.

Про це повідомляє DeepState.

Так, просування російських військ фіксують в напрямку одного населеного пункту Сумщини та двох населених пунктів Донеччини.

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“Ворог просунувся біля Юнаківки (Сумська область — ред.), Мирного (Донецька область — ред.) та Зорі (Донецька область ред.)”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося у ніч проти 16 червня 2025 року, відбулося просування росіян біля двох населених пунктів, що у Донецькій області.

Армія РФ просунулася біля Бурлацького та в Новополі. Ці населені пункти — у Волноваському районі Донецької області.

Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують спроби прориву до Дніпропетровської області, зосередивши зусилля одразу на трьох тактичних напрямках.

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За даними ISW, ворог повільно просувається на схід від Новопавлівки. Нещодавно оприлюднені кадри підтверджують, що росіяни зайшли в центральну частину села Горіхове і, ймовірно, повністю його контролюють. У наступі бере участь, зокрема, 80-й танковий полк РФ.

В Інституті констатували: російські війська прагнуть просунутися на північ у Дніпропетровську область та до населених пунктів Новопавлівка та Іванівка, рухаючись вздовж річки Мокрі Яли.