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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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113
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1 хв

Росіяни рухаються вперед на Донеччині — Deep State

Це два населених пункти у Волноваському районі Донецької області

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Російські військові

Російські військові / © Associated Press

У ніч проти 16 червня 2025 року стало відомо про просування росіян біля двох населених пунктів, що у Донецькій області.

Про це пише аналітичний та моніторинговий проєкт DeepState.

"Ворог просунувся біля Бурлацького та в Новополі", — йдеться у повідомленні.

Ці населені пункти — у Волноваському районі Донецької області.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що росіяни застосовують хімічну зброю на Донеччині.

Боєприпаси, які використовують окупанти, відрізняються надзвичайно швидким поширенням отруйної речовини.

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