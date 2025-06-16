Росіяни рухаються вперед на Донеччині — Deep State

Російські військові / © Associated Press

Реклама

У ніч проти 16 червня 2025 року стало відомо про просування росіян біля двох населених пунктів, що у Донецькій області.

Про це пише аналітичний та моніторинговий проєкт DeepState.

"Ворог просунувся біля Бурлацького та в Новополі", — йдеться у повідомленні.

Реклама

Ці населені пункти — у Волноваському районі Донецької області.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що росіяни застосовують хімічну зброю на Донеччині.

Боєприпаси, які використовують окупанти, відрізняються надзвичайно швидким поширенням отруйної речовини.