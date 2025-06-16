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- Війна
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Росіяни рухаються вперед на Донеччині — Deep State
Це два населених пункти у Волноваському районі Донецької області
У ніч проти 16 червня 2025 року стало відомо про просування росіян біля двох населених пунктів, що у Донецькій області.
Про це пише аналітичний та моніторинговий проєкт DeepState.
"Ворог просунувся біля Бурлацького та в Новополі", — йдеться у повідомленні.
Ці населені пункти — у Волноваському районі Донецької області.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що росіяни застосовують хімічну зброю на Донеччині.
Боєприпаси, які використовують окупанти, відрізняються надзвичайно швидким поширенням отруйної речовини.