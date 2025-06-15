Київ та низку областей атакують ворожі "Шахеди"

Атака ворожих "Шахедів" / © ТСН.ua

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Увечері в неділю, 15 червня, у Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних дронів.

У Повітряних силах повідомили про рух російського безпілотника в напрямку української столиці.

«Ворожий БпЛА у напрямку міста зі сходу», — йдеться у повідомленні.

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Окрім того, в Повітряних силах повідомили про нову групу ударних БпЛА на півночі Чернігівщини, які рухаються курсом на південний захід.

Минулої ночі армія РФ атакувала українські міста 194-ма засобами повітряного нападу. Сили ППО знешкодили 167 безпілотників та ракет.

Нагадаємо, кількість російських дронів-камікадзе, які щодня запускаються по Україні, зростає, а тактика їхнього використання змінюється. Раніше дрони запускалися на низькій висоті — уздовж русел річок, щоб уникнути виявлення. Тепер же висота польоту — 2–5 км, що робить їх недосяжними для стрілецької зброї.