Армія РФ вдарила ракетами й дронами по Україні: скільки цілей збила ППО

Обстріл України

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У ніч на 15 червня армія РФ атакувала 194-ма засобами повітряного нападу. Сили ППО знешкодили 167 безпілотників та ракет.

Про це інформують ПС ЗСУ.

183 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ;

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2 аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Астраханської обл. — РФ;

1 балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 із Курської обл. — РФ;

4 крилатими ракетами «Іскандер-К» із Ростовської обл. — РФ;

4 крилатими ракетами «Калібр» з акваторії Чорного моря.

Основний напрямок удару — Полтавщина, місто Кременчук.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

“За попередніми даними, станом на 9.00 протиповітряною обороною знешкоджено 167 засобів повітряного нападу противника, 119 збито вогневими засобами, 48 — локаційно втрачені”, — йдеться у повідомлені.

Зокрема:

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111 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 48 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

2 аеробалістичні Х-47М2 «Кинджал»;

3 крилаті ракети «Іскандер-К»;

3 крилаті ракети «Калібр».

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у Кременчуці Полтавської обл., падіння збитих (уламки) у 6 локаціях.

Нагадаємо, у ніч проти 15 квітня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на територію України, використовуючи ракети та безпілотні літальні апарати.

У Кременчуцькій громаді під удар потрапили об’єкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. Крім того, пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль та лінію електропередач. Внаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів постраждалих немає.

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