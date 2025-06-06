У Луцьку під обстріл потрапила національна збірна з легкої атлетики

Наслідки атаки / © Getty Images

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У ніч проти 6 червня, під час масованої атаки на Україну, армія РФ завдала ударів по Луцьку ракетами та безпілотниками. Під обстріл потрапив готель у місті, де перебували члени збірної України з легкої атлетики.

Про це повідомляє пресслужба Федерації легкої атлетики України, яка опублікувала відео з наслідками удару.

Серед уражених цілей перебував готель «Мотор», де зупинилася частина української збірної, зокрема з основним складом. На щастя, серед спортсменів немає жертв і поранених.

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Зазначимо, 6−7 червня в Луцьку відбудеться командний чемпіонат України з легкої атлетики.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня Сили ППО знешкодили 406 повітряних цілей — це безпілотники й ракети, якими Росія масовано атакувала Україну.

Українські військові збили 199 ворожих БпЛА типу «Shahed», а також інших типів. Ще 169 — локаційно втрачені чи подавлені РЕБ. Також знищили чотири балістичні ракети «Іскандер-М» / KN-23 (ще дві такі не досягли цілей), 30 крилатих ракет Х-101, дві крилаті ракети «Іскандер-К».

Є влучання у 13 локаціях. Уламки впали на 19 локаціях.

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Російські окупанти били майже по всій Україні: по Волинській, Львівській, Тернопільській, Київській, Сумській, Полтавській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.