Киев и ряд областей атакуют вражеские "Шахеды"

Атака вражеских "Шахедов" / © ТСН.ua

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Вечером в воскресенье, 15 июня, в Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных дронов.

В Воздушных силах сообщилио движении российского беспилотника в направлении украинской столицы.

«Вражеский БпЛА в направлении города с востока», — говорится в сообщении.

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Кроме того, в Воздушных силах сообщили о новой группе ударных БпЛА на севере Черниговщины, которые движутся курсом на юго-запад.

Прошлой ночью армия РФ атаковала украинские города 194-мя средствами воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 167 беспилотников и ракет

Напомним, количество российских дронов-камикадзе, которые ежедневно запускаются по Украине, растет, а тактика их использования меняется. Ранее дроны запускались на низкой высоте — вдоль русел рек, чтобы избежать обнаружения. Теперь же высота полета — 2-5 км, что делает их недосягаемыми для стрелкового оружия