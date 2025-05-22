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Беспилотники атакуют Рязанский НПЗ (видео)
Более суток Рязань находится под самой массированной атакой дронов с начала полномасштабной войны. В небе замечен военный вертолет.
Неизвестные беспилотники атакуют в России 22 мая Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Регион уже более суток подвергается налету дронов.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
По данным пабликов, за последний час в районе НПЗ якобы сбили пять дронов. Обломки упали за территорией предприятия.
Как отмечают пропагандисты, беспилотники летят на Рязань уже более суток, что является самой массовой атакой на регион с начала полномасштабной войны РФ против Украины.
Сообщается, что для перехвата дронов в небо подняли военный вертолет.
Заметим, российское Министерство обороны отчиталось, что во время отражения массированного налета беспилотников с вечера 20 мая до утра 22 мая вне зоны боевых действий было сбито 485 якобы украинских беспилотников.
Напомним, в ночь на 22 мая россияне пожаловались на летевшие на Москву дроны. В Подмосковье слышали взрывы и были введены ограничения в работе трех аэропортов.
Ночные взрывы прогремели и над Тулой в России. Они также были связаны со сбиванием беспилотников. Во многих домах вздрогнули окна, а местные жители проснулись от звуков работы ПВО.
Утром Минобороны РФ информировало о сбитии 35 дронов над Москвой и Подмосковьем, над Орловской, Курской, Белгородской, Тульской, Калужской, Липецкой, Смоленской и Брянской областями.