Беспилотники атакуют Рязанский НПЗ (видео)

Атака беспилотниками на Россию / © ТСН.ua

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Неизвестные беспилотники атакуют в России 22 мая Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Регион уже более суток подвергается налету дронов.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

По данным пабликов, за последний час в районе НПЗ якобы сбили пять дронов. Обломки упали за территорией предприятия.

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Как отмечают пропагандисты, беспилотники летят на Рязань уже более суток, что является самой массовой атакой на регион с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Сообщается, что для перехвата дронов в небо подняли военный вертолет.

Дата публикации 14:21, 22.05.25 Количество просмотров 7 Рязанский НПЗ оказался под атакой дронов

Заметим, российское Министерство обороны отчиталось, что во время отражения массированного налета беспилотников с вечера 20 мая до утра 22 мая вне зоны боевых действий было сбито 485 якобы украинских беспилотников.

Напомним, в ночь на 22 мая россияне пожаловались на летевшие на Москву дроны. В Подмосковье слышали взрывы и были введены ограничения в работе трех аэропортов.

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Ночные взрывы прогремели и над Тулой в России. Они также были связаны со сбиванием беспилотников. Во многих домах вздрогнули окна, а местные жители проснулись от звуков работы ПВО.

Утром Минобороны РФ информировало о сбитии 35 дронов над Москвой и Подмосковьем, над Орловской, Курской, Белгородской, Тульской, Калужской, Липецкой, Смоленской и Брянской областями.