Россия сможет запускать до полу тысяч БпЛА в сутки: разведчик сообщил об угрозе

Беспилотник.

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Российская армия увеличила производство беспилотников "Шахед". Захватчики сможет использовать до 500 ударных БПЛА в сутки.

Об этом заявил командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский в эфире "Ранок.LIVE" .

Кроме того, по словам военного, россияне еще модернизировали ударные беспилотники. В частности, у них существенно увеличивается боевая нагрузка.

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"Массовость позволяет разрешать эти дроны сотнями. Если мы раньше видели по 50-100 дронов, которые пытались атаковать всю страну в сутки. С такими темпами это может быть и 500 и более дронов в сутки. Производство поставлено на серьезный уровень", - подчеркнул Ярославский.

Как сообщал военный специалист по системам РЭБ и связи Сергей Бескрестнов, РФ меняет тактику применения "Шахедов" . Она хочет полностью отказаться от иранских компонентов и улучшить характеристики БпЛА.

Военный аналитик Денис Попович уточняет, что Россия готовит "умные" дроны. Оккупанты постоянно модернизируют БПЛА, пытаясь сделать их более защищенными от средств украинского противодействия, в частности РЭБ и систем ПВО.

В свою очередь, на днях руководитель управления коммуникаций Командование ВС ВСУ Юрий Игнат объяснил, как российским "Шахедам" удается обходить ПВО. По его словам, противник дорабатывает систему наведения и другие вещи, позволяющие "Шахедам" преодолевать на тех или иных направлениях системы противовоздушной обороны.

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Дата публикации 07:14, 14.05.25 Количество просмотров 3979 Сенсация! Украинцы способны «закрыть» всю границу от вражеских дронов!