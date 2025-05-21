РФ готовит "умные" дроны: эксперт о новой угрозе для Украины

Шахеды / © ТСН.ua

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Российские кафиры постоянно модернизируют дроны-камикадзе типа « Шахед », пытаясь сделать их более защищенными от средств украинского противодействия, в частности РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и систем ПВО.

Об этом в эфире Radio NV заявил военный аналитик Денис Попович.

По его словам, основная цель россиян — обеспечить безопасное прохождение дронов к цели, несмотря на попытки Украины перехватить их или изуродовать маршрут.

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«Для врага сейчас важно, чтобы этот дрон достигал своей цели. И не был подавлен, отведен от курса. Новая антенна позволяет среди ложных сигналов отделять правильный и дальше двигаться по курсу . Это значит, что враг активно борется с нашими системами РЭБ», — отметил эксперт.

Попович также отметил, что российские специалисты пытаются противодействовать и украинским спутниковым системам, позволяющим создавать фейковые координаты или подавлять связь с БПЛА.

Он (враг) для этого создает соответствующие изделия. Это тревожный звонок, и надо над этим работать », – подчеркнул военный аналитик.

Напомним, по словам военного эксперта, летчика-инструктора и полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, российские «Шахеды» стали еще более смертоносными .

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