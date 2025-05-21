Усовершенствованные "Шахеды": эксперт объяснил, почему "правило двух стен" больше не спасает

Остатки вражеского беспилотника «Герань» / © ГСЧС в Киевской области

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Российские «Шахеды» стали еще более смертоносными. оккупанты начали устанавливать на них новые комбинированные боевые части, чтобы нанести наибольшее поражение.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что враг уже давно сделал из «Шахедов» свои «Герани». Иранских компонентов в усовершенствованных русских дронах почти не осталось.

Как уберечься

В новых «Геранях-2» почти все ключевые узлы и агрегаты являются китайскими или русскими. Благодаря инженерам из Китая удалось перераспределить боевую нагрузку благодаря уменьшению топливного бака. Поэтому сейчас дрон летит на меньшее расстояние, но может нести больше боеприпасов.

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«Герань» летит на расстояние 500-700 километров, а не 1500, как было раньше. Однако она несет большее вооружение. Если говорим о безопасности, то к таким дронам следует относиться как к крылатым ракетам.

«У крылатой ракеты боевая часть имеет около половины тонны, здесь — 100 килограммов, но механизмы поражения примерно одинаковы. Они особенно схожи в эпицентре удара. Поэтому даже “правило двух стен” может не помочь», — отметил Роман Свитан.

От этих «тяжелых» дронов нужно отходить оптимально на нижние этажи, а еще лучше в подвалы. Это следует делать всякий раз, когда слышим предупреждение о возможной атаке беспилотниками. Других вариантов нет, нужно одинаково относиться к угрозе крылатых ракет и дронов.

Напомним, в ночь на 21 мая российские дроны атаковали Украину.

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