- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 182
- Время на прочтение
- 1 мин
Российский дрон "Молния" ударил по блокпосту на Харьковщине: пострадали силовики
Пятеро силовиков пострадали в результате удара российского дрона «Молния» по блокпосту в Харьковской области 19 апреля.
Российские войска 19 апреля атаковали беспилотником «Молния» один из блокпостов в Харьковской области, где несут службу полицейские и нацгвардейцы. В результате удара пострадали пятеро силовиков.
Об этом начальник полиции региона Петр Токарь сообщил в эфире «Суспільного».
В результате удара российским дроном «Молния» по блокпосту двое полицейских и трое военнослужащих Нацгвардии получили контузии.
«Каждый взрыв эквивалентом от трех до пяти килограммов влечет за собой ударную волну и всем полицейским, которые попадают в зону удара, выставляется диагноз „акубаротравма“ со всеми сопутствующими последствиями. Это может быть поражение центральной нервной системы и сбой функционирования внутренних органов«, — рассказал Токарь.
По словам начальника полиции, пострадавшим оказали первую медицинскую помощь и сейчас они чувствуют себя хорошо. По мнению Токара, в ближайшее время полицейские и нацгвардейцы снова станут в строй и будут помогать своим коллегам.
К слову, еще в январе представитель Оперативно-тактической группировки «Харьков» Евгений Романов сообщил, что враг начал активнее использовать дроны «Молния». Они малоуправляемые, то есть тактика россиян такая, чтобы кто-то погиб.
Напомним, в ночь на 20 мая российская армия атаковала Украину 108 беспилотниками различных типов. Пострадали Донецкая, Днепропетровская, Сумская и Житомирская области.