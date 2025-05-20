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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Российский дрон "Молния" ударил по блокпосту на Харьковщине: пострадали силовики

Пятеро силовиков пострадали в результате удара российского дрона «Молния» по блокпосту в Харьковской области 19 апреля.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Российский дрон «Молния»

Российский дрон «Молния» / © скриншот с видео

Российские войска 19 апреля атаковали беспилотником «Молния» один из блокпостов в Харьковской области, где несут службу полицейские и нацгвардейцы. В результате удара пострадали пятеро силовиков.

Об этом начальник полиции региона Петр Токарь сообщил в эфире «Суспільного».

В результате удара российским дроном «Молния» по блокпосту двое полицейских и трое военнослужащих Нацгвардии получили контузии.

«Каждый взрыв эквивалентом от трех до пяти килограммов влечет за собой ударную волну и всем полицейским, которые попадают в зону удара, выставляется диагноз „акубаротравма“ со всеми сопутствующими последствиями. Это может быть поражение центральной нервной системы и сбой функционирования внутренних органов«, — рассказал Токарь.

По словам начальника полиции, пострадавшим оказали первую медицинскую помощь и сейчас они чувствуют себя хорошо. По мнению Токара, в ближайшее время полицейские и нацгвардейцы снова станут в строй и будут помогать своим коллегам.

К слову, еще в январе представитель Оперативно-тактической группировки «Харьков» Евгений Романов сообщил, что враг начал активнее использовать дроны «Молния». Они малоуправляемые, то есть тактика россиян такая, чтобы кто-то погиб.

Напомним, в ночь на 20 мая российская армия атаковала Украину 108 беспилотниками различных типов. Пострадали Донецкая, Днепропетровская, Сумская и Житомирская области.

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