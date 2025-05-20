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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
484
Время на прочтение
1 мин

С Кэти Перри слетел бюстгальтер прямо во время концерта

Конфуз, который случился с Кэти Перри на сцене, попал на видео.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Кэти Перри

Кэти Перри / © Associated Press

С американской певицы Кэти Перри прямо во время концерта слетел бюстгальтер.

Исполнительница находится в концертном туре Lifetimes. Недавно артистка выступила в Лас-Вегасе. Как оказалось, концерт не прошел без неприятных ситуаций. Когда певица исполняла песню Part of Me, ее бюстгальтер расстегнулся и начал спадать. То ли Кэти Перри не слишком надежно его застегнула, то ли так активно двигалась на сцене, но тем не менее наряд подвел ее.

"О, Боже, мой бюстгальтер сейчас слетит", - выкрикнула артистка.

В конце концов Кэти Перри вовремя успела подхватить руками бюстгальтер и не дать ему полностью слететь с нее. Так что ничего лишнего исполнительница не засветила. В конце концов певица продолжала выступление, после чего к ней подошел помощник и быстро помог застегнуть бюстгальтер.

Напомним, недавно Кэти Перри побывала в космосе. Артистка несколько минут провела в невесомости, что успела снять на видео. Исполнительница уже поделилась роликом в Сети, где показала, как летала в космосе с символическим растением.

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Дата публикации
Количество просмотров
484
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