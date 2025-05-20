З Кеті Перрі злетів бюстгальтер просто під час концерту

Кеті Перрі / © Associated Press

Реклама

З американської співачки Кеті Перрі просто під час концерту злетів бюстгальтер.

Виконавиця наразі перебуває в концертному турі Lifetimes. Нещодавно артистка виступила в Лас-Вегасі. Як виявилося, концерт не минув без неприємних ситуацій. Коли співачка виконувала пісню Part of Me, то її бюстгальтер розстебнувся та почав спадати. Чи то Кеті Перрі не надто надійно його застебнула, чи то так активно рухалася на сцені, але тим не менш вбрання підвело її.

"О, Боже, мій бюстгальтер зараз злетить", - вигукнула артистка.

Реклама

Врешті, Кеті Перрі вчасно встигла підхопити руками бюстгальтер та не дати йому повністю злетіти з неї. Тож, нічого зайвого виконавиця не засвітила. Врешті, деякий час співачка продовжувала виступ, після чого до неї підійшов помічник та швидко допоміг застебнути бюстгальтер.

Нагадаємо, нещодавно Кеті Перрі побувала в космосі. Артистка декілька хвилин провела в невагомості, що встигла зняти на відео. Виконавиця вже поділилася роликом в Мережі, де показала, як літала в космосі з символічною рослиною.