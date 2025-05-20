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Ночью 20 мая российские беспилотники атаковали Украину: где прогремели взрывы
Россия раз атаковала мирные украинские города ночью дронами, порой было громко.
В ночь на 19 мая 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
Часть Украины охватила воздушная тревога.
В частности, взрывы прогремели:
Синельниково (Днепропетровщина);
Самар/р-н (Днепропетровщина);
Павлоград/р-н;
Покровский р-н (Донеччина);
Краматорск/Р-н (Донеччина);
Полтавщина/Черкасщина;
Славянск (Донеччина);
Житомирский р-н;
Винница/Житомирщина;
Черкащина.
Напомним, во время российской атаки беспилотниками 19 мая взрывы раздавались в Сумской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях В то же время российские войска не запускали межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс», о чем накануне предупреждала.
Отметим, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман сообщил, что россияне на аэродроме в Энгельсе загружают бомбардировщики Ту-95 ракетами, так что в ближайшие дни враг может устроить ракетную атаку по территории Украины .