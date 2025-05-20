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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Ночью 20 мая российские беспилотники атаковали Украину: где прогремели взрывы

Россия раз атаковала мирные украинские города ночью дронами, порой было громко.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
"Шахед"

"Шахед" / © ТСН.ua

В ночь на 19 мая 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

Часть Украины охватила воздушная тревога.

В частности, взрывы прогремели:

  • Синельниково (Днепропетровщина);

  • Самар/р-н (Днепропетровщина);

  • Павлоград/р-н;

  • Покровский р-н (Донеччина);

  • Краматорск/Р-н (Донеччина);

  • Полтавщина/Черкасщина;

  • Славянск (Донеччина);

  • Житомирский р-н;

  • Винница/Житомирщина;

  • Черкащина.

Напомним, во время российской атаки беспилотниками 19 мая взрывы раздавались в Сумской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях В то же время российские войска не запускали межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс», о чем накануне предупреждала.

Отметим, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман сообщил, что россияне на аэродроме в Энгельсе загружают бомбардировщики Ту-95 ракетами, так что в ближайшие дни враг может устроить ракетную атаку по территории Украины .

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