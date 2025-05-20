Астрологический прогноз на 20 мая

Крокодил / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: за новые дела лучше не браться, а вот для тех, что были начаты ранее, время подходящее.

Символ дня: крокодил.

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Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: бежевый — символизирует нежность и спокойствие.

Счастливые камни дня: черный нефрит, крокодилит.

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За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут представлять опасность, поэтому нежелательно медлить с лечением.

Питание дня: мясо необходимо заменить овощами.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

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Дачные работы дня: работать нужно с наземной частью растений — велика опасность повредить корни, что приведет к гибели растений.

Магия и мистика дня: можно менять свою жизнь, переписывая гороскоп.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но сбываются с точностью до наоборот.

Табу дня: нельзя ни с кем ссориться и конфликтовать.

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Цитата дня: «Совета спрашивай у того, кто охотно признает свои ошибки» (Леонардо да Винчи).

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