Как российским "Шахедам" удается обходить ПВО Украины: объяснение Игната

"Шахеды" / © ТСН.ua

Реклама

Россия постоянно модернизирует беспилотники типа "Шахед". В частности, улучшаются система наведения и другие характеристики, позволяющие обходить дронам украинскую ПВО.

Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнатий.

«Совершенствование „Шахедов“ продолжается, в принципе, на первый год. То, что он зрительно изменился, это понятно, да. Даже цвет меняется, меняется система его наведения», – говорит он.

Реклама

Что меняет РФ

По словам Игната, противник дорабатывает систему наведения и другие вещи, позволяющие «Шахедам» преодолевать по тем или иным направлениям системы противовоздушной обороны. Благодаря также и тактическим приемам, применяемым противником. Это одновременно большая группа вражеских ударных беспилотников с большой высоты, атакует один город или один объект. Собственно, такое большое количество понятно, что поразить не удастся, поэтому при таких атаках процент ущерба, конечно, будет меньше.

«Но, как видите по статистике, она также не мала. Мне считается, позитив – статистика ущерба. Сегодня есть, собственно, 93 беспилотника из 108, которые не достигли своих целей. Мы постоянно видим, что враг пытается усовершенствовать те компоненты, которые позволяют преодолевать наши системы РЭБ, потому что РЭБ, как вы видите, достаточно активно применяется. И не только РЭБ – сегодня все силы обороны пытаются работать максимально эффективно и максимально рационально», – говорит Игнат.

Он добавляет: на такое огромное количество БПЛА, которое запускает противник каждую ночь, ракет не хватит. Поэтому привлекаются как мобильные огневые группы, системы РЭБ, уже силы беспилотных систем активно вовлекаются в отбытие дроновых атак, а также авиация и противовоздушная оборона Сухопутных войск.

Напомним, ночью на вторник, 20 мая, российские войска атаковали Украину беспилотниками Враг запустил 108 БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов.

Реклама

В воздушных силах отметили, что противовоздушная оборона уничтожила Shahed на востоке, севере и центре страны.

В результате российской атаки пострадали Донецкая, Днепропетровская, Сумская и Житомирская области.