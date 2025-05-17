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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
447
Время на прочтение
1 мин

Россияне всю ночь атаковали беспилотниками: сколько "Шахедов" сбило ПВО

Последствия российских ночных обстрелов фиксируют в нескольких регионах.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Беспилотник.

Беспилотник.

Ночью на субботу, 17 мая, военные РФ атаковали Украину 62 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Уничтожено 36 дронов, а шесть – локационно потеряно.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Военные информируют, что подтверждено сбивание 36 ударных БПЛА типа Shahed. Силы противовоздушной обороны работали на востоке, севере, юге, западе и центре страны.

В результате ночной атаки пострадали Сумщина, Одесщина, Харьковщина, Днепропетровщина и Донетчина.

Заметим, что с 23:50 16 мая и до сегодняшнего утра россияне запускали беспилотники по направлениям Курска, Орла, Шаталово и Гвардейского.

Как сообщалось, ночью 17 мая РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Хмельницкой, Полтавской, Киевской областях.

В частности, сегодня утром россияне ударили БпЛА по рейсовому автобусу. Погибли девять человек. В маршрутке находились гражданские, ехавшие на эвакуацию.

Дата публикации
Количество просмотров
447
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