Россияне всю ночь атаковали беспилотниками: сколько "Шахедов" сбило ПВО

Беспилотник.

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Ночью на субботу, 17 мая, военные РФ атаковали Украину 62 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Уничтожено 36 дронов, а шесть – локационно потеряно.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Военные информируют, что подтверждено сбивание 36 ударных БПЛА типа Shahed. Силы противовоздушной обороны работали на востоке, севере, юге, западе и центре страны.

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В результате ночной атаки пострадали Сумщина, Одесщина, Харьковщина, Днепропетровщина и Донетчина.

Заметим, что с 23:50 16 мая и до сегодняшнего утра россияне запускали беспилотники по направлениям Курска, Орла, Шаталово и Гвардейского.

Как сообщалось, ночью 17 мая РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Хмельницкой, Полтавской, Киевской областях.

В частности, сегодня утром россияне ударили БпЛА по рейсовому автобусу. Погибли девять человек. В маршрутке находились гражданские, ехавшие на эвакуацию.

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Дата публикации 10:23, 17.05.25 Количество просмотров 29 ТСН в прямом эфире! Большое горе в Белополье на Сумщине! 9 погибших!