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- Украина
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Россияне всю ночь атаковали беспилотниками: сколько "Шахедов" сбило ПВО
Последствия российских ночных обстрелов фиксируют в нескольких регионах.
Ночью на субботу, 17 мая, военные РФ атаковали Украину 62 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Уничтожено 36 дронов, а шесть – локационно потеряно.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
Военные информируют, что подтверждено сбивание 36 ударных БПЛА типа Shahed. Силы противовоздушной обороны работали на востоке, севере, юге, западе и центре страны.
В результате ночной атаки пострадали Сумщина, Одесщина, Харьковщина, Днепропетровщина и Донетчина.
Заметим, что с 23:50 16 мая и до сегодняшнего утра россияне запускали беспилотники по направлениям Курска, Орла, Шаталово и Гвардейского.
Как сообщалось, ночью 17 мая РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Хмельницкой, Полтавской, Киевской областях.
В частности, сегодня утром россияне ударили БпЛА по рейсовому автобусу. Погибли девять человек. В маршрутке находились гражданские, ехавшие на эвакуацию.