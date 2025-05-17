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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Российские дроны атаковали Украину: где было громко

Россияне снова атаковали мирные украинские города ночью беспилотниками, кое-где было громко.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

В ночь на 17 мая 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

Часть Украины охватила воздушная тревога.

В частности, взрывы прогремели:

  • Белоцерковский р-н (Киевщина);

  • Одесский р-н;

  • Харьковщина;

  • Черниговский р-н;

  • Краматорский р-н (Донеция);

  • Канев (Черкащина);

  • Изюм/Балаклия (Харьковщина);

  • Богодухов/р-н (Харьковщина);

  • Винница;

  • Днепропетровщина;

  • Староконстантинов/р-н;

  • Миргородский р-н (Полтавщина).

Напомним, что ранее мониторинговые каналы сообщали о двух Ту-95МС в воздухе . В небо поднялись два стратегических Ту-95МС с аэродрома "Энгельс-2".

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