Российские дроны атаковали Украину: где было громко

Воздушная тревога / © ТСН.ua

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В ночь на 17 мая 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

Часть Украины охватила воздушная тревога.

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В частности, взрывы прогремели:

Белоцерковский р-н (Киевщина);

Одесский р-н;

Харьковщина;

Черниговский р-н;

Краматорский р-н (Донеция);

Канев (Черкащина);

Изюм/Балаклия (Харьковщина);

Богодухов/р-н (Харьковщина);

Винница;

Днепропетровщина;

Староконстантинов/р-н;

Миргородский р-н (Полтавщина).

Напомним, что ранее мониторинговые каналы сообщали о двух Ту-95МС в воздухе . В небо поднялись два стратегических Ту-95МС с аэродрома "Энгельс-2".