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Российские дроны атаковали Украину: где было громко
Россияне снова атаковали мирные украинские города ночью беспилотниками, кое-где было громко.
В ночь на 17 мая 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
Часть Украины охватила воздушная тревога.
В частности, взрывы прогремели:
Белоцерковский р-н (Киевщина);
Одесский р-н;
Харьковщина;
Черниговский р-н;
Краматорский р-н (Донеция);
Канев (Черкащина);
Изюм/Балаклия (Харьковщина);
Богодухов/р-н (Харьковщина);
Винница;
Днепропетровщина;
Староконстантинов/р-н;
Миргородский р-н (Полтавщина).
Напомним, что ранее мониторинговые каналы сообщали о двух Ту-95МС в воздухе . В небо поднялись два стратегических Ту-95МС с аэродрома "Энгельс-2".