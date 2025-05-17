Трамп назвал Зеленского слабым игроком в переговорах, а Путина заинтересованным в завершении войны

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп выразил убеждение, что российский диктатор Владимир Путин хочет завершить войну, но помешает переговорам не Кремль, а отсутствие сильных позиций у Владимира Зеленского.

Об этом он заявил в свежем интервью для программы Special Report на канале Fox News.

На вопрос журналиста, является ли именно Путин главным препятствием для мира, Трамп прямо ответил, что ключевая проблема — это слабая переговорная позиция украинского президента.

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Трамп вспомнил и свой разговор с Зеленским, который охарактеризовал как сложный. Он заявил, что слова украинского лидера лишь усложнили ситуацию, и еще раз повторил тезис об "отсутствии козырей".

Хотя журналист вспомнил призыв Трампа к Путину в соцсети Truth Social ("Владимир, остановись"), сам Трамп не стал винить российского президента. Напротив, он считает, что Путин устал от войны и заинтересован в переговорах.

«Он сейчас не выглядит хорошо. А ему важно смотреться сильно. Сначала он рассчитывал завершить все через неделю. Если бы не задержка с техникой, танки были бы в Киеве через пять часов», — заявил Трамп.

Бывший президент также сказал, что только он способен стать посредником в прекращении войны, потому что у него есть личные связи с Путиным. По его словам, без него соглашения не будет.

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Как крайнее средство Трамп готов рассмотреть экономическое давление, включая санкции на экспорт российской нефти, но подчеркнул, что сначала попробует дипломатический путь.

Напомним, что ранее речь шла о том, что Трамп заявил, что, возможно, позвонит по телефону Путину. Американский лидер стремится обсудить прекращение войны.