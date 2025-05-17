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- Украина
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По Украине ширится воздушная тревога: где кружат дроны
Воздушная тревога охватила более десяти областей.
В ночь на 17 мая 2025 года воздушная тревога из-за движения российских беспилотников охватила значительную территорию Украины.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы.
Также обновили информацию о движении дронов РФ по украинскому воздушному пространству.
БпЛА через Киевщину - в направлении Винницкой и Житомирской областей.
БпЛА мимо Изюма и Балаклеи — в направлении Донбасса.
БпЛА мимо Канев на Белоцерковский район Киевщины.
Напомним, что ранее мониторинговые каналы сообщали о двух Ту-95МС в воздухе. В небо поднялись два стратегических Ту-95МС с аэродрома "Энгельс-2".