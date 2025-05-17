ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
159
Время на прочтение
1 мин

По Украине ширится воздушная тревога: где кружат дроны

Воздушная тревога охватила более десяти областей.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © из соцсетей

В ночь на 17 мая 2025 года воздушная тревога из-за движения российских беспилотников охватила значительную территорию Украины.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы.

Также обновили информацию о движении дронов РФ по украинскому воздушному пространству.

  • БпЛА через Киевщину - в направлении Винницкой и Житомирской областей.

  • БпЛА мимо Изюма и Балаклеи — в направлении Донбасса.

  • БпЛА мимо Канев на Белоцерковский район Киевщины.

Напомним, что ранее мониторинговые каналы сообщали о двух Ту-95МС в воздухе. В небо поднялись два стратегических Ту-95МС с аэродрома "Энгельс-2".

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie