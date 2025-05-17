Україною шириться повітряна тривога: де кружляють дрони

Повітряна тривога / © із соцмереж

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У ніч проти 17 травня 2025 року повітряна тривога через рух російських безпілотників охопила значну територію України.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали.

Також оновили інформацію про рух дронів РФ українським повітряним простором.

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БпЛА через Київщину — у напрямку Вінницької та Житомирської областей.

БпЛА повз Ізюм та Балаклію — у напрямку Донеччини.

БпЛА повз Канів на Білоцерківський район Київщини.

Нагадаємо, що раніше моніторингові канали повідомляли про два Ту-95МС у повітрі. У небо піднялися два стратегічні Ту-95МС з аеродрому "Енгельс-2".