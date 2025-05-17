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- Війна
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Чимало областей України охопила повітряна тривога: названа причина
Російські безпілотники уночі знову атакували Україну: через це оголосили повітряну тривогу.
У ніч на 17 травня 2025 року значну частину України охопила повітряна тривога.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали.
Повітряна тривога оголошена через рух російських дронів.
“Групи БпЛА з акваторії Чорного моря — у напрямку Одещини. Нові групи через Сумщину — курсом на Чернігівщину”, — йдеться у повідомленні.
Зокрема, повітряна тривога оголошена у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській областях та в автономній республіці Крим.
Нагадаємо, що раніше моніторингові канали повідомляли про два Ту-95МС у повітрі. У небо піднялися два стратегічні Ту-95МС з аеродрому "Енгельс-2".