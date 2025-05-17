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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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219
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Чимало областей України охопила повітряна тривога: названа причина

Російські безпілотники уночі знову атакували Україну: через це оголосили повітряну тривогу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч на 17 травня 2025 року значну частину України охопила повітряна тривога.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали.

Повітряна тривога оголошена через рух російських дронів.

“Групи БпЛА з акваторії Чорного моря — у напрямку Одещини. Нові групи через Сумщину — курсом на Чернігівщину”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, повітряна тривога оголошена у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській областях та в автономній республіці Крим.

Нагадаємо, що раніше моніторингові канали повідомляли про два Ту-95МС у повітрі. У небо піднялися два стратегічні Ту-95МС з аеродрому "Енгельс-2".

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