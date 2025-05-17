Чимало областей України охопила повітряна тривога: названа причина

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

У ніч на 17 травня 2025 року значну частину України охопила повітряна тривога.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали.

Повітряна тривога оголошена через рух російських дронів.

Реклама

“Групи БпЛА з акваторії Чорного моря — у напрямку Одещини. Нові групи через Сумщину — курсом на Чернігівщину”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, повітряна тривога оголошена у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській областях та в автономній республіці Крим.

Нагадаємо, що раніше моніторингові канали повідомляли про два Ту-95МС у повітрі. У небо піднялися два стратегічні Ту-95МС з аеродрому "Енгельс-2".