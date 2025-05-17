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- Війна
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У повітрі 2 Ту-95МС — моніторингові канали
У небо піднялися два стратегічні Ту-95МС з аеродрому "Енгельс-2".
У ніч на 17 травня 2025 року Росія підняла в повітря два стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з військового аеродрому "Енгельс-2".
Про це інформують моніторингові канали.
Один із них попрямував на північ, інший — на схід. За попередніми оцінками, це може бути підготовка до передислокації.
Нагадаємо, що раніше було втрачено зв’язок з винищувачем F-16, який відбивав нічну атаку РФ. За інформацією Повітряних сил, пілот відвів літак подалі від населеного пункту і успішно катапультувався.