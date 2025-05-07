У РФ скиглять через атаку на аеродром з літаками для "параду" у Москві

Літак Міг-29 / © Associated Press

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Російський Z-блогер заявив що начебто українські безпілотники 7 травня атакували аеродром у Підмосков’ї, де базуються літаки, яка мають взяти участь у параді в Москві 9 травня.

Про це повідомляє російське видання «Важные истории».

Російський воєнний блогер Fighterbomber заявив, що у ніч проти 7 травня була атакована авіабаза «Кубинка» у Московській області.

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«Намагаються зіпсувати нам парад і б’ють по місцях дислокації особового складу та техніки — учасників параду. Вночі безпілотниками атакували аеродром Кубинка, де базуються наші пілотажні групи „Російські Вітязі та „Стрижі“. На повітряній частині показу цей удар ніяк не позначиться, але сам факт», — йдеться в заяві Z-блогера.

Видання зазначило, що пожежі в районі аеродромів «Кубина», а також «Шайковка», були зафіксовані на мапі пожеж NASA.

Як повідомляє український телеграм-канал Exilenova+, за попередніми даними, на аеродромі «Шайковка» горять цистерни з авіаційним паливом та склад паливно-мастильних матеріалів.

Нагадаємо, ніч проти 7 травня росіяни заявили про атаку на Москву. Повідомлялося про групи безпілотників, що прямували у бік російської столиці через кілька областей. Місцеві жителі повідомляли про звуки польотів безпілотників та вибухів. Вибухи також лунали у Саранську, тулі та Калузькій області.

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Як повідомив пізніше керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, були атаковані:

аеродром «Кубинка» в Московській області,

аеродром «Шайковка» в Калузькій області,

завод оптоволоконних систем у Саранську,

Конструкторське бюро приладобудування та підприємство «Сплав» у Тулі.