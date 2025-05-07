Після атаки на РФ серйозно постраждав завод оптоволоконних систем: чим він важливий

Атакований завод оптоволоконних систем у Саранську / © Колаж

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Після атаки у ніч проти 7 травня у російському Саранську дуже серйозно постраждав завод оптоволоконних систем. Він може повністю зупинити роботу.

Про це повідомив керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

«Завод оптоволоконних систем в Саранську після удару дуже серйозно постраждав. Оптоволокно — це одна з переваг ворога на фронті за рахунок дронів на оптоволокні. Цей завод повністю забезпечує російську армію оптоволокном«, — зазначив керівник ЦПД.

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За його словами, зараз стоїть питання можливої зупинки роботи цього оптоволоконного заводу.

Нагадаємо, раніше росіяни заявили, що в ніч проти 7 травня безпілотники атакували завод з виробництва оптоволокна у Саранську. Там гриміли вибухи і виникла пожежа.

Водночас невідомі дрони атакували і Москву. Безпілотники летіли з різнях напрямків. Була чутна серія вибухів, працювала протиповітряна оборона.

Пізніше Коваленко повідомив, що 7 травня дрони атакували важливі оборонно-промислові об’єкти Росії: у Саранську, Тулі та інших містах.