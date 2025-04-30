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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Завод у російському Муромі вразили дрони СБУ — джерела

Завод у Муромі, який забезпечує російську армію, став мішенню дронів СБУ.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Атака на Росію

Атака на Росію / © ТСН.ua

Безпілотники СБУ у ніч проти 30 квітня уразили в Росії Муромський приладобудівний завод, що у Володимирській області. Це підприємство відіграє значну роль у забезпеченні російської агресії проти України.

Про це повідомили джерела ТСН.ua у правоохоронних органах.

За інформацією джерел, на Муромському приладобудівному заводі прогриміли п’ять вибухів. За попередніми даними, були уражені дві будівлі і виникла пожежа.

Цей завод спеціалізується на виготовленні засобів запалювання боєприпасів, комплектувальних та виробів для Військово-морського флоту Росії і її військової авіації.

«Муромський приладобудівний завод внесений у санкційні списки України та ЄС, оскільки він відіграє значну роль у забезпеченні військової агресії проти України. Але, як бачимо, Служба безпеки вирішила ці санкції трохи розширити», — сказав співрозмовник.

Нагадаємо, у Росії заявили про атаку безпілотниками у ніч проти 30 квітня і повідомлялося про пожежу на складах у Муромі. Окрім того, у трьох аеропортах діяли обмеження.

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