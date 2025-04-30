Трамп назвав російські атаки по містах України "недоречними"

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп вважає «недоречним» те, що Росія запусках ракети по українських містах. Він також заявив, що президент РФ Володимир Путін вирішив захопити всю Україну після виведення американських військ з Афганістану.

Про це очільник Білого дому сказав у інтерв’ю ABC News.

«Мені не сподобалося, коли я побачив, що Путін запускає ракети по українських містах. Це не те, що мені подобається бачити. Я вважаю, що це було недоречно. Але я вважаю, що вся ця війна є недоречною», — висловився Трамп.

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Він також вкотре повторив, що «ця війна ніколи не повинна була розпочатися».

На думку президента США, у Путіна виникло бажання захопити всю Україну після того, як він побачив ситуацію з виведенням американських військ з Афганістану.

«Я вважаю, що Путін хотів отримати всю Україну, коли він розпочав (цю війну — ред.). І я вважаю, що частиною його рішення вторгнутися стало те, що він побачив в Афганістані. Те, наскільки некомпетентно Міллі та інші впоралися з тією ситуацією. Це був сором нашого життя, і, можливо, навіть в історії нашої країни», — розповів Трамп.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв’ю Трамп висловив переконання, що Путін хотів би зупинити війну проти України, водночас не виключив, що президент РФ його дурить.