Понад 40 постраждалих осіб: моторошні наслідки удару по Харкову

Наслідки атаки / © ДСНС

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Росіяни вгатили по Харкову ввечері. Кількість постраждалих зросла.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

«Кількість постраждалих внаслідок вечірнього удару по Харкову зросла до 45. 31 людина отримала гостру реакцію на стрес. 14 осіб отримали поранення різного ступеня важкості. 5 людей — шпиталізовано до лікарень», — написав він.

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Крім того, серед постраждалих — двоє дітей та вагітна жінка. Для допомоги потерпілим в Харкові було задіяно 13 бригад екстреної медичної допомоги.

За даними рятувальників, внаслідок масованого удару дронами по Харкову було зруйновано житлові будинки, гаражі, об’єкти інфраструктури та пошкоджено автомобілі.

Нагадаємо, що ввечері вівторка, 29 квітня, ворог атакував Харків ударними дронами. В місті було чутно вибухи.