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У школі під час уроку обвалився дах: 28 загиблих (фото)
Більшість загиблих — діти віком до 13 років. На місці триває рятувальна операція.
У пакистанському місті Пешавар під час уроків обвалився дах школи — загинули 27 учнів та один вчитель.
Про це повідомляє Reuters.
Трагедія сталася в районі Дір Колоні на півночі міста. За словами рятувальників, спочатку обвалився дах верхнього поверху будівлі. Він упав на перший поверх, де в той момент тривали уроки, після чого провалилися й інші конструкції.
Більшість загиблих — діти віком до 13 років. Представник районного відділу надзвичайних ситуацій Іфтіхар Хан повідомив, що з-під уламків наразі витягли щонайменше 45 дітей.
На трагедію відреагувало вище керівництво країни. Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф висловив співчуття родинам загиблих і доручив надати пораненим усю необхідну медичну допомогу. Губернатор Фейсал Карім Кунді подав запит на детальний звіт про обставини події.
Нагадаємо, у Польщі поліція затримала 76 осіб, яких підозрюють у причетності до масових погроз щодо атак на навчальні заклади країни, запланованих під назвою «кривава пʼятниця».