Ворожі дрони атакують Харків: у місті лунають вибухи, є постраждалі

Харків під ударом ворожих дронів-камікадзе / © ТСН.ua

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Ввечері вівторка, 29 квітня, ворог атакував Харків ударними дронами. В місті було чутно вибухи.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

«Будьте обережні — Харків під атакою ворожих БпЛА. В місті лунають вибухи, під ударами Шевченківський і Слобідський райони Харкова. В Салтівському районі, за попередньою інформацією, один з “Шахедів” упав поблизу медичного закладу», — йдеться у повідомленні.

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За попередньою інформацією очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок атаки ворожих дронів поранені 6 людей. Наразі медики надають їм необхідну допомогу.

Влучання зафіксовані у Слобідському та Салтівському районах міста. На Салтівці внаслідок удару БпЛА спалахнув приватний будинок.

Станом на 23:00 кількість постраждалих зросла до 14. Медики надають їм необхідну допомогу.

Олег Синєгубов повідомив, що гострої реакції на стрес також зазнала 5-річна дівчинка.

За інформацією Ігоря Терехова, постраждалих уже 15 осіб. Є інформація про удар ворожого БпЛА по багатоповерхівці у Слобідському районі.

Нагадаємо, ворог збільшує присутність на Харківщині. Але загроза оточення є значно більшою для Куп’янська, аніж для обласного центра.