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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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1915
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1 хв

Виють, як сирени: Дніпро — під обстрілом швидкісних "Шахедів"

Дніпрян закликають перебувати в укриттях — місто атакують «Шахеди».

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Виють, як сирени: Дніпро — під обстрілом швидкісних "Шахедів"

"Шахеди" — на Дніпро

У Дніпрі пізно ввечері 29 квітня пролунало понад 10 вибухів. «Шахеди» атакують місто. Місцеві жителі зауважують, що ворожі БпЛА видають «дуже дивні звуки» і летять надто швидко.

Про це повідомляють кореспонденти ТСН.ua.

«Перебувайте в укриттях», — закликає влада Дніпра.

«Група „Шахедів“ рухається у напрямку Дніпра!» — повідомляють Повітряні сили України.

Повітряна тривога лунає і в Харкові. Там ввечері 29 квітня ворожі дрони атакують Шевченківський і Слобідський райони.

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