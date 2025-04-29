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- Війна
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Виють, як сирени: Дніпро — під обстрілом швидкісних "Шахедів"
Дніпрян закликають перебувати в укриттях — місто атакують «Шахеди».
У Дніпрі пізно ввечері 29 квітня пролунало понад 10 вибухів. «Шахеди» атакують місто. Місцеві жителі зауважують, що ворожі БпЛА видають «дуже дивні звуки» і летять надто швидко.
Про це повідомляють кореспонденти ТСН.ua.
«Перебувайте в укриттях», — закликає влада Дніпра.
«Група „Шахедів“ рухається у напрямку Дніпра!» — повідомляють Повітряні сили України.
Повітряна тривога лунає і в Харкові. Там ввечері 29 квітня ворожі дрони атакують Шевченківський і Слобідський райони.
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