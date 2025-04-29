ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
46
Час на прочитання
1 хв

У США заарештували двох українців за "незаконне голосування": що відомо

Міністерка внутрішньої безпеки США наголосила, що Трамп не дозволить мігрантам безкарно порушувати закон.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Вибори в США

Двох громадян України звинуватили у порушенні американських законів / © Associated Press

Міграційна служба Сполучених Штатів Америки у співпраці з DOGE заарештувала двох громадян України. Обох звинувачують у «незаконному голосуванні» на президентських виборах 2024 року.

Про це повідомила міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.

«За президента Дональда Трампа, якщо ви приїжджаєте в нашу країну і порушуєте наші закони, ви будете відповідати за наслідки», — написала Ноем.

У повідомленні не уточнюється за якого кандидата в президенти США голосували заарештовані українці. Також міністерка не повідомила жодної інформації про цих людей та покарання, яке може на них чекати.

Нагадаємо, на початку квітня кілька українців, які легально перебувають у США за гуманітарною програмою, отримали електронного листа про те, що їхній статус анульовано і вони мають покинути країну протягом семи днів.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie