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У США заарештували двох українців за "незаконне голосування": що відомо
Міністерка внутрішньої безпеки США наголосила, що Трамп не дозволить мігрантам безкарно порушувати закон.
Міграційна служба Сполучених Штатів Америки у співпраці з DOGE заарештувала двох громадян України. Обох звинувачують у «незаконному голосуванні» на президентських виборах 2024 року.
Про це повідомила міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.
«За президента Дональда Трампа, якщо ви приїжджаєте в нашу країну і порушуєте наші закони, ви будете відповідати за наслідки», — написала Ноем.
У повідомленні не уточнюється за якого кандидата в президенти США голосували заарештовані українці. Також міністерка не повідомила жодної інформації про цих людей та покарання, яке може на них чекати.
Нагадаємо, на початку квітня кілька українців, які легально перебувають у США за гуманітарною програмою, отримали електронного листа про те, що їхній статус анульовано і вони мають покинути країну протягом семи днів.