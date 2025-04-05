Адміністрація Трампа надіслала українцям листи із вимогою покинути США

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Кілька українців, які легально перебувають у США за гуманітарною програмою, цього тижня отримали електронного листа про те, що їхній статус анульовано і вони мають покинути країну протягом семи днів.

Про це пише Reuters.

«Якщо ви негайно не покинете територію Сполучених Штатів, щодо вас можуть бути вжиті заходи правоохоронних органів, які призведуть до вашого випровадження з країни. Повторно повідомляємо: (Міністерство внутрішньої безпеки (DHS) — ред.) анулює ваш гуманітарний статус. Не намагайтеся залишитися в Сполучених Штатах», — йшлося в листі.

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Проте вже наступного дня, у п’ятницю, прессекретар DHS заявив, що електронного листа надіслали помилково, а гуманітарна програма для українців, запущена після початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року, продовжує діяти.

Крім того, згодом DHS розіслало додаткове повідомлення, в якому повідомлялося, що наказ був помилковим, і «умови вашого гуманітарного статусу, виданого раніше, наразі залишаються без змін». Поки незрозуміло, скільки українців отримали помилковий лист.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила позбавити статусу тимчасового резидента 530 тисяч вихідців з Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели. Їм треба покинути Штати до 24 квітня.