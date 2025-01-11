США продовжили дію програми захисту для українських біженців.

Вони матимуть право на роботу та захист від депортації.

Адміністрація президента Джо Байдена продовжила програму Тимчасового захисту (TPS) для біженців з України, Венесуели, Судану та інших країн.

Про це повідомило видання The New York Times.

Це дозволяє понад 100 тисячам українців залишатися в США до 19 жовтня 2026 року з дозволом на роботу та захистом від депортації.

"Продовження програми Тимчасового захищеного статусу (TPS) дозволяє іммігрантам залишатися в країні з дозволом на роботу та захистом від депортації ще на 18 місяців після закінчення терміну їхнього поточного захисту навесні", - йдеться в повідомленні.

Програма TPS, яка була введена у 1990 році, захищає іноземців, які не можуть безпечно повернутися до своїх країн через війни, нестабільність або катастрофи. Рішення Байдена також продовжує захист для біженців з Венесуели та інших кризових регіонів.

Майбутній президент Дональд Трамп висловлював критику щодо цієї програми та пообіцяв зупинити її дію, щонайменше для окремих країн.

Нагадаємо, в Євросоюзі пояснили, чи мають українці з тимчасовим захистом право відвідувати Україну.

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