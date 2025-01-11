США продлили действие программы защиты для украинских беженцев

У них будет право на работу и защиту от депортации.

Администрация президента Джо Байдена продлила программу Временной защиты (TPS) для беженцев из Украины, Венесуэлы, Судана и других стран.

Об этом сообщило издание The New York Times.

Это позволяет более 100 тысячам украинцев оставаться в США до 19 октября 2026 года с разрешением на работу и защитой от депортации.

"Продление программы Временного защищенного статуса (TPS) позволяет иммигрантам оставаться в стране с разрешением на работу и защитой от депортации еще на 18 месяцев после окончания их текущей защиты весной", — говорится в сообщении.

Программа TPS, которая была введена в 1990 году, защищает иностранцев, которые не могут безопасно вернуться в свои страны из-за войн, нестабильности или катастрофы. Решение Байдена продолжает защиту для беженцев из Венесуэлы и других кризисных регионов.

Будущий президент Дональд Трамп высказывал критику по этой программе и пообещал остановить ее действие, по меньшей мере, для отдельных стран.

Напомним, в Евросоюзе объяснили, имеют ли украинцы с временной защитой право посещать Украину.

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