Зеленский рассказал, как собирается вернуть украинцев из-за границы

Зеленский заверил, что для возвращения своих граждан Украина "имеет вещи, которые точно сработают".

У Украины есть план возвращения украинцев из-за границы после завершения войны.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью ведущей Юлии Галушке и Егору Гордееву, которое он дал вместе с супругой Еленой Зеленской 2 января.

Зеленский прокомментировал, действительно ли Украина просит европейские страны отменить помощь украинским беженцам, чтобы они были вынуждены возвращаться домой.

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Президент заверил, что "это не просила Украина". Напротив, ряд зарубежных лидеров хотели оставить в их странах украинских беженцев, которые нашли работу и платят налоги, но вернуть в Украину получающих социальную помощь.

"Есть много украинцев за рубежом. Там, где украинцы — их взяли как дешевую рабочую силу, увидели, что они качественнее (работают — ред.), чем их граждане — так пусть работают, пусть будут. Они сами дифференцировали украинцев, извините, так оно и есть", – откровенно сказал он.

Зеленский заверил, что в общении с западными партнерами предлагал вынести вопросы украинских беженцев на открытое обсуждение, однако никто из них не хочет публично озвучивать такую позицию.

"Они (западные страны – Ред.) считают свои деньги, сколько они используют ежегодно в поддержку украинцев за границей. "А вот эти украинцы, которые не работают, вы их заберите”, – они говорят. А как забрать? – "Ну вы им скажите вернуться". Я им говорю: "Смотрите, давайте так: чуть больше ПВО, и я скажу "Возвращайтесь все". Но смотрите, я буду возвращать всех, а не тех, кто у вас не работает", – рассказывает президент.

Зато, по его словам, европейские страны заинтересованы, чтобы работающие украинцы остались за границей.

"Они говорят: “Нет, те, что у нас работают – пусть работают, а эта часть пусть возвращается”. То есть те, кто работает, им какая разница, что их поддерживают – они работают, платят уже налоги. А на этих они тратят деньги. Вот такое отношение некоторых лидеров", – сказал Зеленский.

Как Украина будет возвращать своих граждан

Зеленский заверил, что для возвращения своих граждан Украина "имеет точно сработающие вещи". Он уверен, что "большое количество людей хочет вернуться. А возвращаться украинцев поощрит ситуация с безопасностью – окончание горячей стадии войны или полное ее завершение, или хотя бы отсутствие ракетных и дроновых атак.

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Кроме того, важны отсутствие военного положения и послевоенное восстановление и выделенные на него средства. Президент считает, что послевоенное восстановление создаст новые рабочие места, за которыми "приедут люди".

Кроме того, президент упомянул об "отдельных программах" для возвращения украинцев, не уточнив, какие именно.

"Они есть, они наработаны, и для них нужно мирное время", – подытожил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский сказал, когда возможны выборы в Украине.

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ЗЕЛЕНСКИЕ потрясли откровенными признаниями! | ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

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