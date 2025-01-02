Зеленский ответил, будет ли идти на второй президентский срок

В свою очередь первая леди Елена Зеленская заверила, что поддержит любое решение своего мужа.
Президент Владимир Зеленский заявил, что будет принимать решение о баллотировании на второй президентский срок в зависимости от того, как закончится война с Россией.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью ведущей Юлии Галушке и Егоре Гордееву, сообщает ТСН.
На вопрос ведущего, готов ли Зеленский ко второму сроку, он заявил, что пока это не его цель.
"Я не знаю, как закончится эта война. Если я сделаю больше, чем могу — наверное тогда буду смотреть на это более положительно. Для меня это не является фокусом на сегодняшний день. Не является для меня сегодняшней целью", — говорит президент.
В свою очередь первая леди Елена Зеленская на вопрос о гипотетическом втором президентском сроке ее мужа заверила, что поддержит любое его решение.
"Я как жена должна поддерживать любое решение. Популярное оно будет в нашей семье или не популярно – это уже второй вопрос. Мне кажется, второй раз это уже не так страшно, как первый. Поэтому конечно, я бы не хотела прожить в этом эмоциональном состоянии вся жизнь – это изнурительный период, самый сложный период в нашей жизни. Я размышляю так: если начались выборы, это значит, что война, в общем-то, горячая фаза закончилась, и это уже положительный знак... И там любой выбор я поддержу", – говорит Елена Зеленская.
Ранее Владимир Зеленский сказал, когда возможны выборы в Украине.
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ЗЕЛЕНСКИЕ потрясли откровенными признаниями! | ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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