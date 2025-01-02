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Зеленский ответил, будет ли идти на второй президентский срок

Зеленский ответил, будет ли идти на второй президентский срок

Зеленский ответил, будет ли идти на второй президентский срок

Зеленский рассказал, от чего будет зависеть его решение баллотироваться на второй срок / Фото: ТСН.ua

В свою очередь первая леди Елена Зеленская заверила, что поддержит любое решение своего мужа.

Президент Владимир Зеленский заявил, что будет принимать решение о баллотировании на второй президентский срок в зависимости от того, как закончится война с Россией.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью ведущей Юлии Галушке и Егоре Гордееву, сообщает ТСН.

На вопрос ведущего, готов ли Зеленский ко второму сроку, он заявил, что пока это не его цель.

"Я не знаю, как закончится эта война. Если я сделаю больше, чем могу — наверное тогда буду смотреть на это более положительно. Для меня это не является фокусом на сегодняшний день. Не является для меня сегодняшней целью", — говорит президент.

В свою очередь первая леди Елена Зеленская на вопрос о гипотетическом втором президентском сроке ее мужа заверила, что поддержит любое его решение.

"Я как жена должна поддерживать любое решение. Популярное оно будет в нашей семье или не популярно – это уже второй вопрос. Мне кажется, второй раз это уже не так страшно, как первый. Поэтому конечно, я бы не хотела прожить в этом эмоциональном состоянии вся жизнь – это изнурительный период, самый сложный период в нашей жизни. Я размышляю так: если начались выборы, это значит, что война, в общем-то, горячая фаза закончилась, и это уже положительный знак... И там любой выбор я поддержу", – говорит Елена Зеленская.

Ранее Владимир Зеленский сказал, когда возможны выборы в Украине.

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