"Трамп может быть решающим": Зеленский о том, как США могут остановить Путина

Президент Владимир Зеленский рассказал, как он видит Дональда Трампа и его роль в решении войны.

Об этом глава государства сказал в интервью ведущей Юлии Галушке и Егоре Гордееву эксклюзивно для ТСН.

Зеленский согласился, что для Украины многое зависит от США: "Это факт". Поэтому глава государства считает, что позиция Трампа может быть решающей для завершения войны.

"Трамп может быть решающим – и я думаю, для нас это может быть самым главным, что его качества – он может быть решающим в этой войне. Он может действительно остановить Путина, или, справедливее сказать, помочь нам остановить Путина. Он это может", – убежден Зеленский.

Он рассказал, что имел с Трампом несколько разговоров по телефону и личные встречи. Зеленский охарактеризовал Трампа как "сильного и непредсказуемого".

"Я бы очень хотел, чтобы непредсказуемость президента Трампа касалась прежде России. Я считаю, что он действительно хочет закончить войну. Он победил, он сам по себе способен побеждать, и эта его победа на выборах показала, какой она может быть. Он победил сильно.. Именно такая победа над Россией нам нужна", – говорит президент Украины.

Зеленский уверяет, что в его общении с Трампом не было "ни одного негативного момента"

"Пока у меня нет ни одного момента негативного от нашего общения. Это самое главное – построить эти отношения. Мы знаем, кто строит свои планы для того, чтобы разделить и поссорить нас. Мы проводим нужные шаги, мы в постоянной консультации", – подытожил Владимир. Зеленский.

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ЗЕЛЕНСКИЕ потрясли откровенными признаниями! | ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Ранее президент Зеленский вспомнил разговор с Байденом после полномасштабного вторжения РФ.

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