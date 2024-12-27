Путин отверг предложение Трампа по мирному плану — ISW

Президент РФ Владимир Путин отверг предложение, разрабатываемое командой избранного президента США Дональда Трампа, относительно возможного мирного плана.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Лидер РФ, в частности, напрямую отверг предложение, рассматриваемое командой Трампа, отложить членство Украины в НАТО, по меньшей мере, на десять лет как условие прекращения войны в Украине.

Путин 26 декабря ответил по просьбе журналиста прокомментировать предложение команды Трампа отложить членство Украины в НАТО на 10-20 лет. Он заявил, что неважно, вступит ли Украина в НАТО "сегодня, завтра или через 10 лет".

"Заявление Путина от 26 декабря является частью серии комментариев, которые он сделал в последнее время, подтверждая свой отказ рассматривать компромиссы по его требованиям на конец 2021 – начало 2022 годов. Эти требования включают принуждение Украины стать постоянно нейтральным государством, которое никогда не вступит в НАТО, введение жестких ограничений на численность украинской армии и отстранение украинской власти", — отмечают аналитики.

Напомним, Путин сделал ряд заявлений о так называемой "СВО" и достижениях мира. По его словам, Россия стремится завершить войну.

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