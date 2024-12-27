Путін відкинув пропозицію Трампа щодо мирного плану - ISW

Президент РФ Володимир Путін відкинув пропозицію, яку розробляє команда обраного президента США Дональда Трампа, щодо можливого мирного плану.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Лідер РФ, зокрема, напряму відкинув пропозицію, яку розглядала команда Трампа, відкласти членство України в НАТО щонайменше на десять років як умову припинення війни в Україні.

Путін 26 грудня відповів на прохання журналіста прокоментувати пропозицію команди Трампа відкласти членство України в НАТО на 10-20 років. Він заявив, що не має значення, чи вступить Україна в НАТО "сьогодні, завтра або через 10 років".

"Заява Путіна від 26 грудня є частиною серії коментарів, які він зробив останнім часом, підтверджуючи свою відмову розглядати компроміси щодо його вимог на кінець 2021 - початок 2022 років. Ці вимоги включають примушення України стати постійно нейтральною державою, яка ніколи не вступить до НАТО, запровадження жорстких обмежень на чисельність української армії та відсторонення української влади", - зазначають аналітики.

Нагадаємо, Путін зробив низку заяв про так звану "СВО" та досягнення миру. З його слів, Росія прагне завершити війну.

Читайте також: